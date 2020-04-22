Твиттер «Майнца» с юмором отреагировал на поражение от «РБ Лейпциг» (0:5) в матче Бундеслиги.

Хет-трик в ворота клуба из Майнца оформил нападающий . После этого «Майнц» обратился к главному тренеру «Ливерпуля» .

«Клоппо, ты можешь наконец забрать его к себе?» – говорится в сообщении твиттер-аккаунта «Майнца», ответившего на пост о том, что клуб должен ненавидеть Вернера за два хет-трика в их ворота за сезон.

Ранее неоднократно сообщалось, что интересуется Вернером.

Клопп почти всю карьеру футболиста провел в . С 2001 по 2008 год он тренировал эту команду.