«Майнц» о хет-трике Вернера: «Клопп, ты можешь наконец забрать его к себе?»

Теги Майнц Ливерпуль бундеслига Германия Юрген Клопп РБ Лейпциг Тимо Вернер ахахаха Футбол

Твиттер «Майнца» с юмором отреагировал на поражение от «РБ Лейпциг» (0:5) в матче Бундеслиги.

Хет-трик в ворота клуба из Майнца оформил нападающий Тимо Вернер. После этого «Майнц» обратился к главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

«Клоппо, ты можешь наконец забрать его к себе?» – говорится в сообщении твиттер-аккаунта «Майнца», ответившего на пост о том, что клуб должен ненавидеть Вернера за два хет-трика в их ворота за сезон.

Ранее неоднократно сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется Вернером.

Клопп почти всю карьеру футболиста провел в «Майнце». С 2001 по 2008 год он тренировал эту команду.

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