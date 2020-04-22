Винисиус Жуниор: «Реал» был сильнее «Барселоны» в двух матчах сезона»

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением об игре команды в матчах с «Барселоной» в нынешнем сезоне Ла Лиги.

– Как ты считаешь, «Реал» был сильнее «Барселоны» в обоих матчах этого сезона?

– Я пересматривал те игры и думаю, что это так. На мой взгляд, во многих аспектах мы были сильнее. У нас были хорошие матчи до приостановки сезона, поэтому сейчас нам необходимо набрать свою лучшую форму.

Мы с нетерпением ждем возможности вернуться на поле и продолжить побеждать. Мы хотим выиграть чемпионский титул ради наших болельщиков. Люди настрадались, поэтому мы хотим подарить повод для радости тем, кто поддерживает «Реал».

Мы понимаем, что чемпионство не станет решением проблем, но у людей хотя бы будет повод улыбнуться и порадоваться, – сказал Винисиус.