«Было сложно перестать плакать. Был уверен, что матч пойдет по нашему сценарию». Почеттино о финале ЛЧ-2018/19

Бывший тренер поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов-2018/19 c (0:2).

«Я думаю, что было очень трудно принять то, как пошла игра. Учитывая, что все игроки и персонал клуба очень ответственно готовились в течение трех недель. Мы были очень сосредоточены.

Все в клубе был убеждены, как и я, что финал пойдет по нашему сценарию. Это мысль была в наших головах. Но никто не был готов пропустить такой гол после 30 секунд финала Лиги чемпионов. Этот мяч изменил всю игру, все эмоции. Трудно подготовить команду к этому. Я был очень разочарован после матча. Было сложно перестать плакать и ужасно чувствовать себя.

Выход в финал стал огромным достижением. Можно взять «Ливерпуль» в качестве примера. Они проиграли «Реалу» в позапрошлом сезоне, что стало для них огромной мотивацией и вдохновением на будущий сезон.

После 5 лет в клубе я знал, что с учетом того, как мы работаем, будет трудно свыкнуться с произошедшим и придумать другой план для новой команды, для новой главы. Новый проект сложно поддерживать и продолжать делать лучше», – заявил Почеттино.