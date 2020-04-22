Анчелотти о Роналду: «Вокруг него не надо строить команду. Ему нужны комфортные условия на поле»

Главный тренер , ранее возглавлявший , поделился мнением о и .

«Не нужно строить команду вокруг Криштиану Роналду, нужно создать ему самые комфортные условия на поле. Не думаю, что нужно вписывать такого игрока в строгую схему с точки зрения обороны, потому что он более вовлечен в атаку, и есть игроки, которые должны больше защищаться.

Конечно, они должны работать вместе, потому что команда – это наиболее важная часть игры, но такие форварды, как Роналду, способны забивать в каждом матче. Им не нужно много информации об обороне.

Работать с таким фантастическим игроком – это самый легкий способ быть тренером, потому что они профессиональны, серьезны, у них есть характер и мотивация. Так что это самый простой путь.

Серхио Рамос – это тоже невероятный мастер. Думаю, его лучшие качества – это не тактические знания и техника, а характер и умение мотивировать тех, кто вокруг. Тогда Рамос был важен именно в этой роли, он всегда был в идеальной форме к ключевым матчам и решал важнейшие моменты игр», – сказал Анчелотти.