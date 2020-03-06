Бывший нападающий вспомнил финал Лиги чемпионов-1998.

Мадридский клуб встречался с «Ювентусом», единственный гол в матче забил Миятович на 67-й минуте.

«Проигравшие имеют право злиться. Но я уверен насчет этого эпизода. Я всегда говорю, что это не офсайд, опираясь на реакцию игроков .

Мы знали, как они себя ведут, поскольку часто играли против итальянских команд. Они протестуют против всего, даже когда ничего нет, и в этой игре никто не поднимал руку, чтобы указать на офсайд.

Правда, что нет такого угла, который окончательно доказал бы [отсутствие офсайда], но я убежден, что был в игре. Никто не протестовал, в этом весь секрет», – сказал Миятович.