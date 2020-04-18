«Долгопрудный» и «Олимп» могут объединиться для ФНЛ. Билялетдинов станет тренером, Габулов – руководителем

«Долгопрудный» и «Олимп» ведут переговоры о слиянии для Олимп-ФНЛ, утверждает Sportbox.
Рабочее название нового клуба – «Олимп-Долгопрудный». В случае объединения команд главным тренером станет Ринат Билялетдинов, в данный момент возглавляющий «Олимп». Информацию также подтверждает источник «Р-Спорт».
Руководителем новой команды станет Владимир Габулов, занимающий должность председателя совета директоров «Олимпа».
Ранее стало известно, что «Аланию» или «Долгопрудный», который занял второе место в зоне «Запад» Олимп-ПФЛ, могут взять в ФНЛ, если в сезоне-2020/21 будет нечетное количество клубов.
Также появлялась информация о планах объединения «Химок» и «Родины».