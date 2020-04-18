Количество ставок на спорт в букмекерских конторах за выходные выросло в 10 раз

Betting Insider узнал, как изменилась ситуация со ставками после того, как в прошлые выходные возобновились матчи немецкой Бундеслиги.

По данным BingoBoom, количество ставок за выходные увеличилось почти в 10 раз. Объем ставок на Бундеслигу увеличился более чем на 20% по сравнению со средними показателям за тур до карантина. Чаще всего в 26-м туре ставили на дортмундскую «Боруссию».

По объему ставок немецкий чемпионат обогнал чемпионат Беларуси (единственная европейская лига, которая не была прервана из-за пандемии коронавируса – Прим. Sports.ru) в 2,5 раза, по количеству пари – в 1,5 раза.

«Игроки, разумеется, соскучились по большому футболу – объем ставок увеличился примерно на 20% в первом туре после возобновления турнира.

И только один 26-й тур по этому показателю дал почти треть от оборота на Высшую лигу Беларуси с начала апреля по середину мая», – рассказали в конторе Parimatch.

По данным букмекера, самым популярным чемпионатом у игроков остается АПЛ – на Англию в последний тур перед карантином заключили 11% ставок от общего числа пари на футбол. Второе и третье места занимают Ла Лига и Серия А – у них по 8%. На Бундеслигу пришлось 5% ставок, еще 4% – на плей-офф Лиги чемпионов.