Благотворительная online-тренировка в помощь врачам пройдет 27 мая

Детская футбольная академия Tag Sport проведет благотворительную online-тренировку для всех желающих.

Собранные средства будут направлены в фонд «Правмир» на программу помощи врачам «Врачи на передовой».

Участникам понадобится футбольный мяч и два квадратных метра пустого пространства. Принять участие можно даже в том случае, если вы никогда не играли в футбол.

Тренировка состоится 27 мая, начало – в 16:30. Для участия нужно приобрести билет. Все online-тренировки Tag Sport бесплатные, грядущее занятие является исключением в рамках благотворительного проекта.

Фонд «Правмир» ведет сбор на покупку средств индивидуальной защиты для врачей, лечащих больных с COVID-19, которые сегодня работают в эпицентре эпидемии: в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи, в лабораториях.

Все подробности на сайте академии Tag Sport.