Владелец «Удинезе» о травмах в Бундеслиге: «Начать хуже было невозможно, но они преподносят это как успех»

Владелец Джампаоло Поццо поделился мнением о матчах Бундеслиги, которая возобновилась 16 мая.

«Они начали так, что хуже просто невозможно, а преподносят это как успех.

То, чего мы ожидали с точки зрения травм, происходит. В первых шести матчах было восемь повреждений.

Это доказательство того, что придется заплатить, если не подготовиться тщательно. А это лишь при одной игре в неделю!

Когда придется увеличить количество матчей до двух, то потребуется иметь 30 игроков в составе, чтобы справиться с потоком травм», – сказал Поццо в интервью Radio Sportiva.

Ранее Поццо написал письмо с критикой решения властей о возобновлении Серии А 13 июня (это было сделано до того, как в Италии до 14 июня продлили запрет на проведение спортивных мероприятий).

«Это не означает, что мы не хотим играть, но мы против того, чтобы Серию А возобновили 13 июня.

Думаю, это оскорбительно для нашего интеллекта. После того как два с половиной месяца игроки не тренировались, находясь дома, им нужно больше времени, как минимум месяц, чтобы набрать форму и чувствовать себя уверенно.

Соревновательные тренировки невозможны дома», – отметил Поццо.