Мещеряков о сезоне РПЛ: «Мы надеемся на русский авось. Если игрок заболеет, он подаст иск к клубу или РФС?»

Председатель совета директоров высказался по поводу возобновления сезона .

«Я за то, чтобы футбол возвращался. Но, как всегда, у меня вопрос в деталях. Во-первых, тот протокол, на который ссылаются все, включая , ни в «Локомотив», ни в целый ряд других клубов, как я знаю, не поступал, и его никто не видел. Оценивать, что там написано и как это выполнить на практике, я не могу.

В любом случае у меня есть еще ряд вопросов, на которые, я думаю, нам должны дать ответ. Прежде всего, это возобновление тренировочного процесса. В ряде регионов можно тренироваться, и некоторые клубы уже приступают к тренировкам, а в других регионах это делать нельзя.

И как тогда с точки зрения спортивного равенства РФС планирует решить этот вопрос, договорится ли РФС со всеми регионами о том, чтобы клубам разрешили тренироваться с завтрашнего дня?

Пять недель тренировок и три недели – это две большие разницы. Если у нас спортсмен заболел, из-за чего у него происходят осложнения в легких, что для профессионального спортсмена означает или длительный перерыв, или завершение карьеры, и РФС в этих условиях всех спортсменов застраховывает, то спортсмен тогда кому будет подавать иск – к клубу или РФС?

Тогда зачем начинать? По-моему, мы надеемся на русский авось. Сейчас все переподпишут контракты с игроками, клубы понесут дополнительные расходы на организацию матчей», – заявил Мещеряков.

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