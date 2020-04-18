Медведев о досрочном чемпионстве «Зенита»: «Мы выигрываем титулы на поле, нам не нужны такие «подарки»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение РФС доиграть сезон РПЛ.
– Мы очень рады такому решению! Оно не только позитивно само по себе, но и очень важно в социальном плане.
Очень важно, чтобы наше ТВ подробно освещало матчи РПЛ. Население же соскучилось по футболу!
Может быть, и другие наши федеральные каналы пожелают показывать не многочисленные шоу и набившие оскомину сериалы, а театральные действа без предсказуемого конца, каковыми и являются футбольные матчи.
– И все-таки не сидела ли у вас в подсознании мысль о том, чтобы досрочно признать «Зенит» чемпионом?
– Нам в «Зените» такие «подарки» не нужны. Мы всегда выигрывали титулы на футбольном поле, – сказал Медведев.