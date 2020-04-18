Медведев о досрочном чемпионстве «Зенита»: «Мы выигрываем титулы на поле, нам не нужны такие «подарки»

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал решение доиграть сезон .

– Мы очень рады такому решению! Оно не только позитивно само по себе, но и очень важно в социальном плане.

Очень важно, чтобы наше ТВ подробно освещало матчи РПЛ. Население же соскучилось по футболу!

Может быть, и другие наши федеральные каналы пожелают показывать не многочисленные шоу и набившие оскомину сериалы, а театральные действа без предсказуемого конца, каковыми и являются футбольные матчи.

– И все-таки не сидела ли у вас в подсознании мысль о том, чтобы досрочно признать «Зенит» чемпионом?

– Нам в такие «подарки» не нужны. Мы всегда выигрывали титулы на футбольном поле, – сказал Медведев.