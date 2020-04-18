Барнс о том, должен ли «Ливерпуль» получить титул: «Нет, если вылета из АПЛ не будет»

Экс-полузащитник считает, что клуб не должен получить титул, если в чемпионате будет отменен вылет, а также предлагает доиграть нынешний сезон и сразу начать новый.

– Должен ли «Ливерпуль» получить титул прямо сейчас?

– Нет, если другие клубы не будут вылетать или выходить в . Нет.

Очевидно, мы говорим о больших деньгах, но нужно проводить матчи. Мы не говорим об этом. Мы говорим о том, когда футболисты смогут начать тренировки в безопасности, соблюдая социальную дистанцию.

Мы можем сделать это незамедлительно. Другой вопрос – когда мы сможем снова проводить матчи? И я считаю, что здесь не надо торопиться. И без разницы, сколько времени это займет.

Либо мы говорим, что больше никогда не сможем играть, либо мы готовы к этому, даже если эта ситуация продлится год, два.

Каким бы ни было решение, почему мы не можем просто провести девять матчей и сразу же начать новый сезон? У игроков будет три, четыре, пять, шесть месяцев перерыва.

Нет нужды в том, чтобы брать еще одну паузу. Давайте сразу же войдем в следующий сезон с поднявшимися наверх и вылетевшими командами, – сказал Барнс.