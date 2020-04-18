Экс-игрок киевского «Динамо» Силва: «Гордился украинцами, вставшими на защиту родины. Много людей погибло»

Экс-защитник киевского рассказал о начале конфликта между Украиной и Россией.

«Я помню, как все начиналось. За себя я не боялся, но я искренне переживал за страну и гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины. Очень много людей погибло, а за время революции их количество исчислялось сотнями, и от этого на душе было очень грустно.

Флаг Украины висит в моем доме в Лос-Анджелесе рядом с бразильским. Также на почетном месте у меня лежит и вышиванка. А вот футболку с гербом Украины – трезубцем – я часто надеваю, когда выезжаю в город или на тренировку.

Я по-прежнему наполовину украинец. Я часто вспоминаю время, проведенное в Киеве, люблю кушать борщ, который научилась готовить моя жена.

А мои дети, играя в футбол во дворе и выбирая команды, называют не «Сан-Паулу» или «Коринтианс», а «Динамо» и сборную Украины», – приводит слова Силвы Tribuna.com со ссылкой на официальный сайт киевлян.