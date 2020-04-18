Месси пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Аргентине

Нападающий «Барселоны» поддержал Аргентину в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает TyC Sports, Месси перевел 500 тысяч евро фонду Гаррахана, который разделил средства на восемь аргентинских больниц.

На деньги, поступившие от благотворительного фонда Месси, закуплены средства индивидуальной защиты для врачей, многопараметрические мониторы и расходные материалы. Также было приобретено пять аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Мы очень благодарны за признание нашей работы, которое позволяет нам продолжать оказывать помощь системе аргентинского здравоохранения», – сказала исполнительный директор фонда Гаррахана Сильвия Кассаб.

Ранее Месси перевел 1 млн евро на борьбу с коронавирусом в Каталонии.

В Аргентине выявлено 6 034 случая заражения. Скончались 305 человек.