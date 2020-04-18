Фернандиньо: «Есть огромное желание приехать в Донецк, но из-за войны это было невозможно»

Полузащитник Фернандиньо рассказал, что хотел бы сыграть на , чтобы отметить 10-летие с момента победы в Кубке УЕФА.

«Больше всего из «Шахтера» поддерживаю контакт с Срной и Шевчуком, минимум каждую неделю общаемся. Это игроки, с которыми я провел очень хорошее время в «Шахтере».

Также общаюсь с Тайсоном, Марлосом, Мораесом, с тем ребятами, которые играли там, когда я был – Исмаили, Алан Патрик, Дентиньо. С Луческу мы общаемся всегда, он планировал как раз визит в Англию.

Степаненко начинал играть с нами и очень многому научился. Я счастлив, что сейчас он показывает качественный футбол, и я ему помог в этом.

Конечно же, это действительно огромное желание для меня – вернуться в Донецк.

В прошлом году обсуждали, что можно провести такой поединок, чтобы отметить 10-летие Кубка УЕФА. Но из-за войны это было невозможно, но я думаю, что это останется в наших планах и мы реализуем это», – сказал .

Бразилец выступал за «Шахтер» с 2005 по 2013 год. В составе команды он 6 раз выиграл чемпионат Украины, победил в Кубке УЕФА и по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок Украины.