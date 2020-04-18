❗️Sports.ru открывает вакансию Frontend Team Lead’а

Sports.ru – главное спортивное медиа в России. Мы делаем сайты, мобильные приложения и сообщества, которыми пользуются 20 миллионов человек каждый месяц. Сейчас мы ищем Frontend Team Lead’а в команду нашего флагманского проекта.
О проекте:
Sports.ru – это Highload-проект с десятками тысяч RPS, состоящий из самых разных продуктов – сайтов, мобильных приложений, email-рассылок, чат-ботов и многого другого.
Проекту уже более 20-ти лет, но двадцатилетнего кода вы тут не увидите, хотя со старым наследием [handlebars на сервере + js-компоненты на самописном фреймворке на клиенте] все же придется столкнуться. Все новые фичи мы делаем на Vue.js + SSR.
О задачах:
- Руководить frontend-командой и заниматься ее развитием;
- Участвовать в распределении задач и планировании;
- Заниматься разработкой функциональных возможностей для платформы sports.ru;
- Принимать архитектурные решения на проекте;
- Руководить процессом переезда на новый стек.
Что мы ожидаем от вас:
- Успешный опыт управления командой frontend-разработки в качестве team lead’a;
- Умение выстраивать процессы, нанимать, увольнять и растить людей;
- Умение работать с git;
- Понимание принципов работы сборщиков (webpack, rollup);
- Опыт работы с одним из современных js-фреймворков (Vue, React);
- Умение и желание писать тесты.
Что мы предлагаем:
- Стильный офис у метро Новокузнецкая;
- «Белую» заработная плата и ДМС со стоматологией;
- Гибкий график с возможностью иногда работать удаленно;
- Фрукты, кофе, снеки 24/7;
- Скидку в спортзал и на занятия английским;
- Корпоративный футбол с тренером;
- Финансовую помощь при переезде из другого города;
- Оплату обучающих курсов и конференций.
Присылайте резюме на jobs@sports.ru с темой «Frontend Team Lead».