❗️Sports.ru открывает вакансию Frontend Team Lead’а

Sports.ru – главное спортивное медиа в России. Мы делаем сайты, мобильные приложения и сообщества, которыми пользуются 20 миллионов человек каждый месяц. Сейчас мы ищем Frontend Team Lead’а в команду нашего флагманского проекта.

О проекте:

Sports.ru – это Highload-проект с десятками тысяч RPS, состоящий из самых разных продуктов – сайтов, мобильных приложений, email-рассылок, чат-ботов и многого другого.

Проекту уже более 20-ти лет, но двадцатилетнего кода вы тут не увидите, хотя со старым наследием [handlebars на сервере + js-компоненты на самописном фреймворке на клиенте] все же придется столкнуться. Все новые фичи мы делаем на Vue.js + SSR.

О задачах:

Руководить frontend-командой и заниматься ее развитием;

Участвовать в распределении задач и планировании;

Заниматься разработкой функциональных возможностей для платформы sports.ru;

Принимать архитектурные решения на проекте;

Руководить процессом переезда на новый стек.

Что мы ожидаем от вас:

Успешный опыт управления командой frontend-разработки в качестве team lead’a;

Умение выстраивать процессы, нанимать, увольнять и растить людей;

Умение работать с git;

Понимание принципов работы сборщиков (webpack, rollup);

Опыт работы с одним из современных js-фреймворков (Vue, React);

Умение и желание писать тесты.

Что мы предлагаем:

Стильный офис у метро Новокузнецкая;

«Белую» заработная плата и ДМС со стоматологией;

Гибкий график с возможностью иногда работать удаленно;

Фрукты, кофе, снеки 24/7;

Скидку в спортзал и на занятия английским;

Корпоративный футбол с тренером;

Финансовую помощь при переезде из другого города;

Оплату обучающих курсов и конференций.

Присылайте резюме на jobs@sports.ru с темой «Frontend Team Lead».