❗️Sports.ru открывает вакансию Frontend Team Lead’а

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Sports.ru натив Футбол

Sports.ru – главное спортивное медиа в России. Мы делаем сайты, мобильные приложения и сообщества, которыми пользуются 20 миллионов человек каждый месяц. Сейчас мы ищем Frontend Team Lead’а в команду нашего флагманского проекта.

О проекте:
Sports.ru – это Highload-проект с десятками тысяч RPS, состоящий из самых разных продуктов – сайтов, мобильных приложений, email-рассылок, чат-ботов и многого другого.
Проекту уже более 20-ти лет, но двадцатилетнего кода вы тут не увидите, хотя со старым наследием [handlebars на сервере + js-компоненты на самописном фреймворке на клиенте] все же придется столкнуться. Все новые фичи мы делаем на Vue.js + SSR.

О задачах:

  • Руководить frontend-командой и заниматься ее развитием;
  • Участвовать в распределении задач и планировании;
  • Заниматься разработкой функциональных возможностей для платформы sports.ru;
  • Принимать архитектурные решения на проекте;
  • Руководить процессом переезда на новый стек.

Что мы ожидаем от вас:

  • Успешный опыт управления командой frontend-разработки в качестве team lead’a;
  • Умение выстраивать процессы, нанимать, увольнять и растить людей;
  • Умение работать с git;
  • Понимание принципов работы сборщиков (webpack, rollup);
  • Опыт работы с одним из современных js-фреймворков (Vue, React);
  • Умение и желание писать тесты.

Что мы предлагаем:

  • Стильный офис у метро Новокузнецкая;
  • «Белую» заработная плата и ДМС со стоматологией;
  • Гибкий график с возможностью иногда работать удаленно;
  • Фрукты, кофе, снеки 24/7;
  • Скидку в спортзал и на занятия английским;
  • Корпоративный футбол с тренером;
  • Финансовую помощь при переезде из другого города;
  • Оплату обучающих курсов и конференций.

Присылайте резюме на jobs@sports.ru с темой «Frontend Team Lead».