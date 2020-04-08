Антонио Рюдигер: «Можно отдать титул «Ливерпулю». Они все равно бы его выиграли»

Защитник поразмышлял на тему досрочного завершения сезона в чемпионате Англии.

«Честно говоря, насколько я могу судить, можно отдать титул «Ливерпулю».

заслужил титул, команда провела отличный сезон и лидирует в таблице. О, я даже не помню, сколько у них очков.

Дело в том, что в любом случае они выиграли бы [чемпионат], поэтому, думаю, титул принадлежит им с этической точки зрения. Конечно, я надеюсь, что сезон закончат и доиграют по спортивному принципу.

Но если мы продолжим играть, и будет опасность, которую мы проигнорируем, пока где-то в мире умирают люди, я не знаю, будет ли это прямо на моей совести», – сказал Рюдигер в интервью ZDF.

лидирует в АПЛ с отрывом в 25 очков. У идущего вторым «Манчестер Сити» есть матч в запасе. «Челси» занимает четвертое место, отставая от «Ливерпуля» на 34 очка.

Не все игроки АПЛ хотят доигрывать сезон: боятся за себя и родных, обижены на правительство