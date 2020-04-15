🎮 Головин сыграет против Чалова в PES 2020. Кто окажется сильнее?

30 апреля в 13:00 пройдет киберматч между Александром Головиным («Монако») и Федором Чаловым (ЦСКА). Футболисты сыграют между собой в PES 2020 за свои нынешние клубы. Кто из игроков окажется сильнее?

Прямая трансляция матча будет вестись на Youtube-канале Sport24, а комментатором выступит известный в России киберфутболист Максим «Good Max» Гутник.

Спонсор матча – БК «Betcity». Эксперты компании в этой игре отдают предпочтение Головину – на его «Монако» можно поставить с коэффициентом 2.1. Вероятность победы ЦСКА Чалова оценивается коэффициентом 2.75.

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