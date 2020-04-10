«Матч ТВ» показывает игру сборных СССР и Бельгии на ЧМ-1970

Телеканал продолжает показ игр сборной СССР на чемпионате мира 1970 года.

Сегодня в эфире будет представлен матч против национальной команды , 29 апреля – СССР – Сальвадор, а 30-го – СССР – Уругвай.

Накануне состоялась трансляция игры между сборными и Мексики.

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию игры Бельгия – СССР.

ЧМ-1970

Групповой этап

Бельгия – СССР – 0:0 (первый тайм)

СССР: Кавазашвили, Дзодзуашвили, Шестернев (к), Капличный, Хурцилава, Афонин, Мунтян, Асатиани, Еврюжихин, Бышовец, Хмельницкий.

Бельгия: Пио, Эйленс, Девальк, Жек, Тиссен, Докс, Ван Мур, Семмелинг, Ламбер, Ван Химст (к), Пуи.