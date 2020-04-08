Игрок «Кадиса» Фали о рестарте сезона: «Даже за 5 млрд евро не стану рисковать жизнью. Лучше буду есть хлеб с маслом»

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Полузащитник «Кадиса» Фали Хименес по-прежнему не собирается играть, если сезон возобновят после приостановки из-за коронавируса.

«Тесты на коронавирус, которые мне придется сделать, предназначены другим людям, которые нуждаются в них больше.

Деньги дороже здоровья? Нет, даже за пять миллиардов евро не стану рисковать жизнью. Ежедневно умирает 400 человек, а мы хотим тренироваться и играть. Футбол совершенно оторван [от реальности].

Слава Богу, мы [футболисты] можем прожить несколько месяцев без заработка. Я предпочел бы есть хлеб с маслом (возможно, Фали говорит про оливковое масло – прим. Sports.ru), нежели подвергать риску свою семью и партнеров по команде», – сказал Фали.

Игрок «Кадиса» Фали: «Не вернусь к тренировкам, если будет даже 1% риска заразиться коронавирусом»

Цыган из «Кадиса» взял приставку у продавца фруктов, поймал соседский вай-фай – и выиграл турнир по FIFA. А так у него нет даже телефона

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