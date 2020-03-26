Эдегор может вернуться в «Реал» летом, если Модрич покинет клуб

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Сосьедад», по окончании сезона может досрочно вернуться в мадридский клуб.
Несмотря на то, что срок аренды 21-летнего норвежца истекает только в июне 2021 года, есть вероятность, что «Реал» вернет Эдегора уже этим летом в случае ухода хавбека Луки Модрича.
Контракт 34-летнего хорвата с королевским клубом рассчитан до июня 2021 года.
Сообщалось, что на Модрича претендует «Интер Майами» Дэвида Бекхэма.
Ранее хавбек был близок к соглашению с «Миланом», но из-за отставки Звонимира Бобана с поста главы футбольного отдела «россонери» сделка сорвалась.