В интернете появилось видео с новой домашней формой «Ливерпуля»

В сети появилось видео с новой домашней формой «Ливерпуля» на сезон-2020/21.

Сайт Footy Headlines пишет, что форма будет красного цвета с белой и темно-бирюзовой окантовкой на воротнике и на рукавах. В схожей расцветке была выполнена форма сборной Португалии на .

Сзади под воротником нанесено число 96 – в память о 96 погибших фанатах мерсисайдского клуба в трагедии на стадионе «Хиллсборо».

Шорты и гетры домашней формы «Ливерпуля» будут красными.

В новом сезоне техническим спонсором будет компания , которая заменит New Balance.