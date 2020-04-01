В интернете появилось видео с новой домашней формой «Ливерпуля»

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В сети появилось видео с новой домашней формой «Ливерпуля» на сезон-2020/21.

Сайт Footy Headlines пишет, что форма будет красного цвета с белой и темно-бирюзовой окантовкой на воротнике и на рукавах. В схожей расцветке была выполнена форма сборной Португалии на ЧМ-2018.

Сзади под воротником нанесено число 96 – в память о 96 погибших фанатах мерсисайдского клуба в трагедии на стадионе «Хиллсборо».

Шорты и гетры домашней формы «Ливерпуля» будут красными.

В новом сезоне техническим спонсором «Ливерпуля» будет компания Nike, которая заменит New Balance.

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