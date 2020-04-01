В интернете появилось видео с новой домашней формой «Ливерпуля»

В сети появилось видео с новой домашней формой «Ливерпуля» на сезон-2020/21.
Сайт Footy Headlines пишет, что форма будет красного цвета с белой и темно-бирюзовой окантовкой на воротнике и на рукавах. В схожей расцветке была выполнена форма сборной Португалии на ЧМ-2018.
Сзади под воротником нанесено число 96 – в память о 96 погибших фанатах мерсисайдского клуба в трагедии на стадионе «Хиллсборо».
Шорты и гетры домашней формы «Ливерпуля» будут красными.
В новом сезоне техническим спонсором «Ливерпуля» будет компания Nike, которая заменит New Balance.
Liverpool kit 20/21 pic.twitter.com/k3rh3OeV9l— 6startravel (@6startravel1) April 22, 2020