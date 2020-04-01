🎙Конкурс от подкаста Green Room и МегаФон в инстаграме Sports.ru! Приз – пакет «Кино по подписке» на 60 дней 🔥

Теги Sports.ru натив Подкасты Green Room Футбол

Подкаст о спортивном маркетинге Sports.ru и МегаФон объявили о конкурсе в инстаграме Sports.ru – вы можете выиграть пакет «Кино по подписке» от МегаФон ТВ на 60 дней.

Чтобы это сделать, нужно правильно ответить на вопрос шеф-редактора Sports.ru Влада Воронина в комментариях под постом в инстаграме.  

В конкурсе будут три победителя – их объявят в среду 23 апреля в инстаграме Sports.ru

 

 
 
 
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Публикация от Sports.ru (@sportsru)

 

Внимательно слушайте вопрос от Влада и врывайтесь со своим вариантом в комментарии в инстаграме. 🎧  

 

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