🎙Конкурс от подкаста Green Room и МегаФон в инстаграме Sports.ru! Приз – пакет «Кино по подписке» на 60 дней 🔥

Подкаст о спортивном маркетинге Sports.ru и МегаФон объявили о конкурсе в инстаграме Sports.ru – вы можете выиграть пакет «Кино по подписке» от МегаФон ТВ на 60 дней.

Чтобы это сделать, нужно правильно ответить на вопрос шеф-редактора Sports.ru Влада Воронина в комментариях под постом в инстаграме.

В конкурсе будут три победителя – их объявят в среду 23 апреля в инстаграме Sports.ru.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sports.ru (@sportsru) 21 Апр 2020 в 4:03 PDT

Внимательно слушайте вопрос от Влада и врывайтесь со своим вариантом в комментарии в инстаграме. 🎧