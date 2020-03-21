Тренер БАТЭ о клубах РФ и Беларуси: «Если сопоставлять уровень вложений и итог, то мы работаем гораздо эффективнее»

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский ответил на критику в адрес чемпионата Беларуси со стороны российских специалистов и журналистов.

«Если сопоставлять, наверное, уровень вложений и итог, то между нами просто пропасть. Мы работаем гораздо эффективнее.

То, что не всегда наши игры получаются зрелищными… Знаете, я регулярно смотрю чемпионат России, и там есть очень хорошие матчи. Там есть реально хорошие команды. А есть и те, которые неинтересно смотреть. Особенно в начале их чемпионата. От игры к игре.

А если нас, то если вспоминать матч, например, «Шахтер» – «Слуцк», то он очень хороший с точки зрения зрительского интереса. Мне кажется, что наш матч с «Торпедо» – то же самое. Постоянно в туре есть игры, которые интересны.

И если они [россияне] так говорят, то пускай это будут их проблемы», – сказал Альшевский в эфире телеканала «Беларусь 5».

БАТЭ повторил свой антирекорд по очкам после 5 туров

Черданцев о чемпионате Беларуси: «Не хочу обижать соседей, но не всякая игра с мячом называется футбол»