У Моуринью была договоренность с «Ливерпулем» в 2004-м. Абрамович предложил более выгодные условия

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью 16 лет назад мог возглавить вместо «Челси».

Об этом рассказал в биографической книге о португальском специалисте французский журналист Николя Вилас.

В апреле 2004 года перед игрой Лиги чемпионов между «Порту», который тогда возглавлял Моуринью, и советник тренера Жорже Баидек провел встречу с представителями мерсисайдского клуба.

«Моуринью должен был принять «Ливерпуль». Президент клуба Рик Пэрри занимался трансферами, у нас была договоренность.

Нас попросили подождать 15 дней, потому что команду еще возглавлял , – рассказал Баидек.

Однако в итоге агент Жорже Мендеш порекомендовал Моуринью вариант с , который предлагал более выгодные условия.

Тренер встретился с владельцем лондонской команды Романом Абрамовичем в начале мая, а вторая встреча состоялась на яхте в Монако на следующий день после победы «Порту» в Лиге чемпионов.

2 июня 2004 года Моуринью был официально представлен в качестве главного тренера «Челси».