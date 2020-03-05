Хавьер Маскерано: «Месси – с другой планеты. Он доминирует над игрой»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Хавьер Маскерано Футбол

Бывший защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано высоко оценил уровень нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.

«Всякий раз, когда я вспоминаю о Лео, то говорю одно и то же. В футболе важны принятие решений и исполнительское мастерство. Многие игроки принимают хорошие решения, но не могут реализовать их на поле в лучшем виде. А Месси обычно способен и на то, и на то.

Это же касается и скорости, на которой он играет. Месси другой.

Кроме того, Лео знает, как контролировать игру, и это позволяет ему иметь семь, восемь или десять хороших моментов за матч.

У него есть способность доминировать над игрой, а обычно игра доминирует над игроками. Мы делаем разные вещи, потому что соперник или ход игры приглашают нас к тому, чтобы выполнить их.

В случае Лео все иначе: он решает, что сделать с игрой, а что – нет. Так что Месси – с другой планеты», – сказал Маскерано в интервью Cielosports.

Маскерано и Месси выступали вместе в «Барселоне» с 2010 по 2018 год.

Хавьер Маскерано: «Месси будет играть столько, сколько захочет. Его понимание игры уникально»

Мы разыгрываем PS4, GoPro и еще кучу призов в Fantasy. Одного победителя выберем рандомно!

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья