Хавьер Маскерано: «Месси – с другой планеты. Он доминирует над игрой»

Бывший защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано высоко оценил уровень нападающего каталонского клуба .

«Всякий раз, когда я вспоминаю о Лео, то говорю одно и то же. В футболе важны принятие решений и исполнительское мастерство. Многие игроки принимают хорошие решения, но не могут реализовать их на поле в лучшем виде. А Месси обычно способен и на то, и на то.

Это же касается и скорости, на которой он играет. Месси другой.

Кроме того, Лео знает, как контролировать игру, и это позволяет ему иметь семь, восемь или десять хороших моментов за матч.

У него есть способность доминировать над игрой, а обычно игра доминирует над игроками. Мы делаем разные вещи, потому что соперник или ход игры приглашают нас к тому, чтобы выполнить их.

В случае Лео все иначе: он решает, что сделать с игрой, а что – нет. Так что Месси – с другой планеты», – сказал Маскерано в интервью Cielosports.

Маскерано и Месси выступали вместе в «Барселоне» с 2010 по 2018 год.

Хавьер Маскерано: «Месси будет играть столько, сколько захочет. Его понимание игры уникально»

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