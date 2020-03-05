Калиниченко о Дугласе Сантосе: «Не Роберто Карлос, но одно из самых топовых приобретений «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением об игре защитника Дугласа Сантоса.

«Сантос поиграл в Германии, более или менее был адаптирован в европейском чемпионате. Поиграл во второй Бундеслиге, набрался достаточно опыта. И тот футбол, который показывает «Зенит», близок ему по манере.

Сантос также решает много проблем команды в оборонительном смысле. Он при этом гибко играет в атаке не только на бровке, но и в середине. Он, конечно, не Роберто Карлос, но выполняет большой объем работы. Видно, как он лихо бежит не только вперед, но и назад.

Вообще Сантос – одно из самых топовых приобретений «Зенита», он еще много принесет пользы команде», – сказал Калиниченко в эфире программы «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ».