Бернарду Силва: «Сити» выигрывает АПЛ, но лучшие игроки – Салах и ван Дейк. Эти награды относительны»

Полузащитник Бернарду Силва порассуждал на тему вручения индивидуальных наград в Премьер-лиге.

«Три сезона назад мы выиграли чемпионат, «Ливерпуль» отстал на 30 очков, а Кевин де Брюйне провел невероятный сезон. Мо Салах забивает много голов – он отличный игрок, я восхищаюсь им – но они присудили награду «Лучший игрок АПЛ» Салаху, а не де Брюйне.

На следующий год была очень серьезная борьба. Рахим Стерлинг претендовал на награду с ван Дейком. Отдали Вирджилу.

В этой кампании у де Брюйне вновь еще один невероятный сезон. Мы отстаем... Но поскольку «Ливерпуль» – чемпион, вероятно, один из них снова получит награду.

, Кун Агуэро... Их никогда не признавали лучшими игроками АПЛ. Я думаю, что индивидуальные награды очень относительны, они важны, но это не так сильно. Люди должны перестать думать об них слишком много, как мне кажется.

Не хочу, чтобы возникла полемика. Я сказал об игроках , но я восхищаюсь их командой, их футболистами. Это всего лишь пример», – рассказал Силва.