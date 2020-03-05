Гари Невилл: «Клубы должны получить бан на трансферы. Они сокращают зарплаты, обсуждая переходы за 200 млн»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Гари Невилл оценил решение ряда клубов о вхождении в госпрограмму сохранения рабочих мест.

Напомним, эта мера предполагает компенсацию 80% зарплаты сотрудников из государственного бюджета. На эту меру среди прочих пошли «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Норвич».

«Что я бы хотел сказать, так это то, что эти разговоры о трансферах Кейна за 200 млн фунтов или Санчо за 100 млн фунтов, возможные переходы за большие суммы полностью подрывают переговоры, которые клубы ведут с игроками и сотрудниками о снижении зарплат.

Если клубы снижают зарплаты на 30%, а потом говорят, что готовы потратить миллиард на игроков, то они должны получить трансферный бан. Через несколько недель после начала общения по зарплатам людям сложно видеть информацию о трансферах за 200 млн фунтов.

Я не считаю, что это правильно. Нет дыма без огня, и я бы предложил Премьер-лиге остановить это и наложить трансферный бан на все клубы, которые пытаются сократить зарплаты. Игрокам пытаются запудрить мозг», – сказал Невилл в эфире Sky Sports.

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