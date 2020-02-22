🔥У нас два новых инстаграма – про FIFA и про видеоигры. Подписывайтесь!

Теги Футбол

У нас есть два новых инстаграма для любителей видеоигр.

FIFA на Sports.ru – подписывайтесь и смотрите видео классных голов и сэйвов каждый день. А еще там будут карточки FUT, советы по выполнению ИПК и посты о том, как в FIFA играют сами футболисты.

Игры на Sports.ru – подписывайтесь и смотрите хайлайты из видеоигр, получайте инфу о новых релизах, вспоминайте с нами прекрасные 90-е с Марио, Крэшем и Соником. И, конечно, смейтесь над мемами – их будет много!

И напоминаем, что у нас есть киберспортивный инстаграм – если вы фанат Доты и/или CS, подписывайтесь и наслаждайтесь рампагами, клатчами и мемами каждый день.

 

 
 
 
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Парень просто нажал кнопку паса вместо ложного замаха и забил невероятную красоту! 🔥

Публикация от FIFA 20 на Sports.ru (@fifa_sportsru)

 

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