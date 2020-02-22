Руслан Ротань: «Игра «Ливерпуля» похожа на сборную Украины»

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань сравнил игру национальной команды с «Ливерпулем».

– Кто для вас является топ-тренером в современном футболе?

– Мне повезло, что есть возможность равняться на нашу национальную сборную и на Шевченко. Хорошо, что мы в контакте на тренерском совете, я всегда могу у него что-то спросить, попросить совета и услышать от него профессиональное мнение.

Из других наставников могу выделить Гвардиолу и Клоппа. Когда испанец приехал в «Манчестер Сити», я начал болеть за эту команду. Но в нынешнем сезоне «Ливерпуль» Клоппа играет в прекрасный футбол.

Кстати, его игра похожа на действия нашей национальной команды, – сказал Ротань.