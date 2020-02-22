Редактор ютуб-канала «МЯЧ Production» Журавлев дал 5 советов начинающим блогерам

В среду Sports.ru провел инстаграм-эфир с блогером Александром Журавлевым в рамках «Академии футбола», проекта Sports.ru и платежной системы «Мир». Кстати, эфир будет доступен еще в течение 24 часов в инстаграм-аккаунте «Мира».

Журавлев, известный подборками футбольных топов, дал топ-5 советов всем, кто хочет стать ютуб-блогером. Итак, вот они:

«Первое – просто делайте. Ютуб – это самая демократичная платформа в мире. Тут не нужно проходить кастинг, все зависит от тебя. Нужен компьютер, планшет, телефон – просто сделайте удобоваримый звук и удобоваримую картинку. Не ждите, когда наступит «вовремя»

Второе – найдите нишу, которая интересна и где есть, что сказать. Блогинг – это площадка для личностей со своей позицией. Если вам нечего сказать нового – то лучше этого не делать.

Третье – не думайте, что сразу нужно собирать команду. Начните один или с кем-то вдвоем. Первый месяц я работал в МЯЧ Production один: арендовал студию и снимал себя на камеру за 8 тысяч рублей.

Четвертое – не отчаивайтесь, если сразу не получается. Популярность и просмотры приходят не сразу. Проходило по 4 месяца, пока первые ролики на oSporte tv набирали по 100 тысяч просмотров.

Пятое – экспериментируйте. Нужно делать разный контент, меняя каналы и форматы взаимодействия с аудиторией. С одной стороны – хорошо делать одно и то же, с другой – можно застрять на одном месте».

Тексты, тесты и игры по теме блогинга и футбольных мемов можно найти на сайте «Академии футбола». Оставайтесь дома и оставайтесь с нами ❤️