«Не надо искать легких путей». Медведева прокомментировала технику скручиваний Роналду

Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала то, как форвард «Ювентуса» выполнял челлендж по упражнениям на пресс.

Напомним, несколько дней назад Роналду запустил челлендж по скручиваниям. Его результат – 142 раза за 45 секунд. Медведева присоединилась к челленджу и сделала 44 повторения за отведенное время.

«Ты неправильно делаешь. Делай, как Роналду, больше получится у тебя. Ты колени ровно держишь, а у него согнуты», – написал один из пользователей инстаграма под видео Медведевой.

«Не надо искать легких путей😊», – ответила фигуристка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 5 Апр 2020 в 9:22 PDT

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