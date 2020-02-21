«Не надо искать легких путей». Медведева прокомментировала технику скручиваний Роналду

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Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала то, как форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выполнял челлендж по упражнениям на пресс.

Напомним, несколько дней назад Роналду запустил челлендж по скручиваниям. Его результат – 142 раза за 45 секунд. Медведева присоединилась к челленджу и сделала 44 повторения за отведенное время.

«Ты неправильно делаешь. Делай, как Роналду, больше получится у тебя. Ты колени ровно держишь, а у него согнуты», – написал один из пользователей инстаграма под видео Медведевой.

«Не надо искать легких путей😊», – ответила фигуристка.

 
 
 
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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Эксперт по фитнесу о челлендже Роналду: «Классное упражнение для пресса. Криштиану выглядит как фитнес-модель»

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