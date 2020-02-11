Три дня финала Лиги чемпионов-2005 на Sports.ru: разборы Лукомского, много ретропостов и текстовая трансляция «Ливерпуль» – «Милан»

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Великий финал Лиги чемпионов – на Sports.ru. 

Коронавирус сковал мир и запер нас дома – без футбола, без спорта и без привычной жизни. Но мы не будем грустить, а будем вспоминать Стамбул. 

Со вторника по пятницу мы перенесемся в май 2005 года, чтобы вспомнить, каким был футбол 15 лет назад: как Карло Анчелотти создал выдающийся «Милан» с Шевченко, Пирло, Кака и Креспо, как Рафа Бенитес после финала-2005 провел лучший сезон в карьере, а Стивен Джеррард все-таки отказался уходить в «Челси». 

Профайл величия Эрнана Креспо, ностальгия по Луису Гарсии, невоспетому герою той кампании «Ливерпуля», разбор финала от Вадима Лукомского, аналитика Глеба Чернявского по перфомансу Ежи Дудека в серии пенальти – мы уже почти готовы. 

А здесь пройдет текстовая трансляция финала. Ждем вас в среду, чуть раньше 19:00 по Москве.

Включайтесь, делитесь воспоминаниями и оставайтесь дома вместе с нами. 

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