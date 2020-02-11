Три дня финала Лиги чемпионов-2005 на Sports.ru: разборы Лукомского, много ретропостов и текстовая трансляция «Ливерпуль» – «Милан»

Великий финал Лиги чемпионов – на .ru.

Коронавирус сковал мир и запер нас дома – без футбола, без спорта и без привычной жизни. Но мы не будем грустить, а будем вспоминать Стамбул.

Со вторника по пятницу мы перенесемся в май 2005 года, чтобы вспомнить, каким был футбол 15 лет назад: как Карло Анчелотти создал выдающийся с Шевченко, Пирло, Кака и Креспо, как Рафа Бенитес после финала-2005 провел лучший сезон в карьере, а все-таки отказался уходить в «Челси».

Профайл величия Эрнана Креспо, ностальгия по Луису Гарсии, невоспетому герою той кампании , разбор финала от Вадима Лукомского, аналитика Глеба Чернявского по перфомансу Ежи Дудека в серии пенальти – мы уже почти готовы.

А здесь пройдет текстовая трансляция финала. Ждем вас в среду, чуть раньше 19:00 по Москве.

Включайтесь, делитесь воспоминаниями и оставайтесь дома вместе с нами.