Федотов о Рами: «Когда колено вылечили, возник спазм на другой ноге»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии травмированного защитника .

— Вы верите, что Рами сможет заиграть в «Сочи»?

— Мы знаем его уровень. Если он выйдет на него, то очень поможет «Сочи». Но для этого нужно, чтобы Адиль полностью восстановился от травмы.

К сожалению, процесс затянулся. Он очень усердно занимался, чтобы быстрее вернуться в строй. Но когда колено уже вылечили и можно было постепенно начинать заниматься в общей группе, возник спазм на другой ноге. И Рами еще какое-то время потерял на восстановление.

Надеюсь, к возобновлению сезона он залечит все свои болячки и мы увидим его в деле, – сказал Федотов.