«Барселона» ведет переговоры с Курзава. Игрок может перейти бесплатно

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Защитник «ПСЖ» Левен Курзава может продолжить карьеру в «Барселоне».

27-летний игрок не стал продлевать срок соглашения с парижанами, истекающий летом 2020 года.

«Барселона» ведет переговоры с представителями Курзава. Интересы француза представляет агент Киа Джурабчиан, у которого хорошие отношения с «Барселоной». Отмечается, что защитник Хуниор Фирпо может покинуть каталонский клуб.

Курзава готов быть запасным игроком, но будет бороться за место в основе. В нынешнем сезоне Лиги 1 защитник провел 14 матчей. Его статистику можно найти здесь.

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