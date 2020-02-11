Евсеев о любимом комментаторе: «Елагин комментирует футбол, а не погоду или болезнь игрока»

Главный тренер «Уфы» рассказал, кто из комментаторов нравится ему больше всего.

– Конечно, Стогниенко нравился. Розанов всегда нравился. Ну а на первом месте у меня остается еще, наверное, по 90-м годам... английский чемпионат комментировал... вылетело из головы, он сейчас тоже на Okko работает, раньше на «Рен ТВ» работал.

– Елагин.

– Елагин, да. Вот под этот голос футбол приятно смотреть. Он комментирует футбол, а не какая температура на поле или какая погода была вчера, или там болезнь футболиста, что он делал на неделе. Он комментирует то, что на поле происходит. Вот это интересно всегда, – сказал Евсеев.