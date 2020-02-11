Кирилл Комбаров о расширении РПЛ до 18 команд: «Это уже приняли на собрании клубов»

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Капитан тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров поделился мнением о ситуации в российском футболе, сложившейся из-за пандемии коронавируса

— Если чемпионат завершать досрочно, закреплять ли его результаты? Объявлять «Зенит» чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» — в Лиге чемпионов, «Ростов» и ЦСКА — в Лиге Европы, «Оренбург» и «Рубин» — в стыковых матчах, «Крылья Советов» и «Ахмат» вылетают?

— Да, а разве есть другие варианты?

— Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?

— Пропускаю вопрос.

— Стоит ли вернуться во время паузы на формат «весна-осень»?

— Нет.

— Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?

— Да, это уже приняли на собрании руководителей клубов, – сказал Комбаров.

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