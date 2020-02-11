Кирилл Комбаров о расширении РПЛ до 18 команд: «Это уже приняли на собрании клубов»

Капитан тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров поделился мнением о ситуации в российском футболе, сложившейся из-за пандемии коронавируса.
— Если чемпионат завершать досрочно, закреплять ли его результаты? Объявлять «Зенит» чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» — в Лиге чемпионов, «Ростов» и ЦСКА — в Лиге Европы, «Оренбург» и «Рубин» — в стыковых матчах, «Крылья Советов» и «Ахмат» вылетают?
— Да, а разве есть другие варианты?
— Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?
— Пропускаю вопрос.
— Стоит ли вернуться во время паузы на формат «весна-осень»?
— Нет.
— Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?
— Да, это уже приняли на собрании руководителей клубов, – сказал Комбаров.