Роберто Мартинес: «Куртуа может побить все вратарские рекорды в «Реале». Он лучший в мире»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о голкипере «Реала» .

– Всегда было ясно, что он понимает, что значит быть первым номером «Реала». Он пришел в эпоху перемен, очень сложное время, но всегда был сосредоточен на том, чтобы продемонстрировать свои способности.

Начиная с матча против «Галатасарая» в ЛЧ, он стал оказывать большое влияние на результат клуба.

Он все еще очень молод и, безусловно, способен побить все вратарские рекорды в «Реале». Он уверен в себе и хочет себя проявить.

Он умеет контролировать эмоции. Он, возможно, самый стабильный игрок сборной Бельгии в последних 46 матчах, на нем никогда не отражалось происходящее в клубе. Он не по годам зрелый.

- Он лучший вратарь мира?

– Однозначно. На ЧМ-2018 он доказал, что является лучшим. Он стал лучшим на ЧМ, перешел в «Реал», и его навыки позволяют ему делать то, что другим не по силам.

Он хорошо понимает, что когда ты не выигрываешь матч в столь требовательной команде, как «Реал», нужно проявлять зрелость и становиться лучше к следующей игре.

Если ты не готов к такому, могут возникнуть проблемы, но Куртуа готов. Это не влияет на его уверенность в себе, на его уровень игры. Он постоянно адаптируется и становится лучше.

Мы все знаем, что в Мадриде наступила его эра, – сказал Мартинес.

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