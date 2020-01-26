Дмитрий Сычев: «Александер-Арнолд нравится мне, такая собака»

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сычев, отвечая на вопросы викторины «Квиз Who is», рассказал, как начал болеть за «Ливерпуль»: «Следил-следил, смотрел матчи. Потом так получилось что раз попал на матч, два. Потом на Лигу чемпионов на финал. Кто хоть раз побывал в атмосфере «Ливерпуля» [станет болеть]. Такой стадион и море болельщиков».

О любимчиках в «Ливерпуле»

«Фирмино, Ван Дейк и Александер-Арнолд нравится мне, такая собака».

О лучшем тренере в мире

«Юрий Палыч вне конкуренции. А так Клопп – лучший, после Жозе. Вы же понимаете, без него было бы скучно. Но Клопп – умный, вопросов нет», – сказал Сычев.

Полный выпуск викторины, где Дмитрий Сычев проверяет свою футбольную эрудицию, а также вспоминает топ самых болезненных поражений: