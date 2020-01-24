Каррагер о «Ливерпуле» в 2000-х: «Мы подписали Хески за 11 млн фунтов, Венгер за 11 млн взял Анри»

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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о том, почему «красные» не добивались больших успехов в Англии в 2000-х годах.

«Я думаю, что мы тратили столько же, сколько «Арсенал». Но большая разница между Жераром Улье и Арсеном Венгером, хоть я и преклоняюсь перед Улье, в том, что Венгер был гением трансферного рынка.

Мы подписали Эмила Хески за 11 миллионов фунтов, Венгер подписал Анри за 11 миллионов фунтов. Если мы подписывали Ника Бармби за 6 миллионов фунтов, они подписывали Робера Пиреса за 6 миллионов фунтов. Также они получили Сола Кэмпбелла бесплатно.

Их игроки стали суперзвездами, наши – просто очень хорошими игроками», – рассказал Каррагер.

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