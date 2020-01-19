Александр Беленов: «Как можно работать до 65 лет? Платишь всю жизнь пенсионный взнос, а потом помер»

Вратарь «Уфы» поделился мнением об уровне пенсионного возраста в России.

«Поправки в Конституцию? Если честно, я просто в шоке. В третий раз за десять лет. Про пенсию и говорить не буду. Мама сказала, что ей 800 рублей прибавили. Супер, страна развивается! Знаю, как непросто живётся простым людям в регионах. У мамы пенсия 14 тыс., а семь тысяч — коммуналка. Вот тебе семёра, проживи на неё!

Как вообще можно работать до 65 лет, когда средняя продолжительность жизни для мужчин не многим больше? (68,5 года, по данным Росстата. — прим. Sports.ru). То есть платишь всю жизнь пенсионный взнос, а потом помер. Ну отдайте эти деньги моей семье хотя бы, это же логично? — сказал Беленов.

В 2019-м году в России начала проводиться пенсионная реформа, по которой к 2028 году возраст выхода на пенсию должен постепенно подниматься и достигнуть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.