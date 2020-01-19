Франческо Тотти: «Я все еще мог бы играть по 30 минут. Сам бы никогда не завершил карьеру»

Экс-нападающий «Ромы» рассказал, что по-прежнему мог бы играть.

«Я все еще мог бы играть по 30 минут и проявлять себя на поле. Сам бы я никогда не завершил карьеру...

Матчи – это то, чего мне больше всего не хватает. Нужно заново обретать себя, начинать все сначала. Быть директором и быть игроком – это совершенно разные роли», – признался Тотти.

Напомним, что итальянец основал в Риме два консалтинговых агентства для клубов и футболистов.

«Франческо был прав, когда говорил, что рано закончил карьеру». Тотти рубится в любительском чемпионате 8x8 и забивает неожиданные голы