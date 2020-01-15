Василий Уткин: «Был матч, когда я ни разу не назвал футболистов одной команды. Этого никто не заметил»

19 марта состоялась вторая лекция в рамках проекта «Академия футбола»: «Как мы говорим о футболе». Спортивный комментатор Василий Уткин ответил на вопрос, устраивал ли он когда-нибудь себе челленджи во время игр.

«У меня был один случай, когда я реально хотел футболисту сделать гадость – он это заслужил – и я действительно провел матч, ни разу не назвав его фамилию (Прим. Sports.ru – это был Егор Титов). Это был матч на зимних сборах, и все, кто хотел посмотреть, смотрели со мной. И все отметили, что он был совершенно незаметен – даже не бросался в глаза. Он нормально сыграл – ни хорошо ни плохо. Но я просто где мог, там умалчивал.

Но был у меня матч, когда я сделал сам себе челлендж – был матч, в котором я не назвал ни разу футболистов другой команды. Вообще ни разу. И даже состав не представлял. Это был матч в марте, потому что я приурочил к своему дню рождения, выступал по его ходу, и играли «Барселона» – «Сарагоса». Я не сказал ни разу ничего про «Сарагосу». Тогда за «Барселону» играл Сейду Кейта, он забил в этом матче. В этой игре абсолютно ничего не было сказано про «Сарагосу» – и никто этого не заметил», – сказал Уткин.

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