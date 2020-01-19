Хонда – первый игрок в истории, забивавший на 5 континентах

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Бывший хавбек ЦСКА Кейсуке Хонда установил уникальный рекорд, став первым футболистом, забивавшим на пяти континентах.

Гол в дебютном матче за «Ботафого» в ворота «Бангу» стал для него первым в Южной Америке. Ранее японец забивал в Европе и Азии, Северной Америке и Австралии.

Переехав в Европу из Японии в 2008 году, Хонда поиграл в Голландии за «Венло» и «Витесс», в России за ЦСКА и в Италии за «Милан».

В Мексике японец выступал за «Пачуку», а в Австралии – за «Мельбурн Виктори».

В 2010 году Хонда дважды забил на чемпионате мира, который прошел в ЮАР.

Во многих странах мира популярна модель семи континентов, в которой Европа и Азия – это разные континенты.

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