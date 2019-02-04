Роман Широков: «Краснодар» – команда без менталитета победителя. Они сами в себя не верят»

Бывший полузащитник Роман Широков прокомментировал поражение «быков» от «Сочи» (0:2) в матче РПЛ.

«Краснодар» может идти 29 туров первым и все равно опустится на четвертое место. Они сами в себя не верят, как они могут что-то выиграть?

«Краснодар» — команда без менталитета победителя. Они никогда в жизни ничего не выигрывают, только если случайно.

[о том, станет ли «Краснодар» в ближайшее время чемпионом] Он может стать, но фундаментального там ничего нет, поверьте мне. Там менталитет как раз краснодарский, они не верят, что сами кого-то могут обыграть. Поэтому такие матчи [как с «Сочи»] случаются.

Он [Галицкий] сказал, что команды, которые хотят выигрывать, — это голодные волки, а они [игроки «Краснодара»] хорошие парни. Вот они хотят казаться для всех хорошими парнями, но такие команды ничего не выигрывают», — сказал Широков.

После 22 туров «Краснодар» занимает в РПЛ 3-е место.