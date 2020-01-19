Игорь Федотов: «В ворота «Сочи» не назначили пенальти. Мевля хватал Берга»

Теги судьи Маркус Берг Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Игорь Федотов Миха Мевля Чемпионат.com Сочи Футбол

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный момент матча «Сочи» – «Краснодар» (2:0) с участием защитника Михи Мевли и форварда Маркуса Берга.

«На 56-й минуте в ворота «Сочи» не назначили пенальти. Мевля хватал Берга, и абсолютно не важно, пробил в итоге нападающий или нет. За эту задержку нужно было назначать пенальти.

Защитник начал держать Берга еще до штрафной, но сам фол произошел в штрафной. Тем самым Мевля помешал пробить нападающему по воротам.

По правилам игры, если игрок начинает держать другого футболиста до штрафной, а концовка фола происходит в штрафной – это 11-метровый штрафной удар», – сказал Федотов.

Главным арбитром встречи был Сергей Иванов.

Фото: скриншоты трансляции «Матч Премьер»

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