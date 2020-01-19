Игорь Федотов: «В ворота «Сочи» не назначили пенальти. Мевля хватал Берга»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный момент матча «Сочи» – (2:0) с участием защитника Михи Мевли и форварда Маркуса Берга.

«На 56-й минуте в ворота «Сочи» не назначили пенальти. Мевля хватал Берга, и абсолютно не важно, пробил в итоге нападающий или нет. За эту задержку нужно было назначать пенальти.

Защитник начал держать Берга еще до штрафной, но сам фол произошел в штрафной. Тем самым Мевля помешал пробить нападающему по воротам.

По правилам игры, если игрок начинает держать другого футболиста до штрафной, а концовка фола происходит в штрафной – это 11-метровый штрафной удар», – сказал Федотов.

Главным арбитром встречи был .

Фото: скриншоты трансляции «Матч Премьер»

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