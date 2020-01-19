Игорь Федотов: «В ворота «Сочи» не назначили пенальти. Мевля хватал Берга»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный момент матча «Сочи» – «Краснодар» (2:0) с участием защитника Михи Мевли и форварда Маркуса Берга.
«На 56-й минуте в ворота «Сочи» не назначили пенальти. Мевля хватал Берга, и абсолютно не важно, пробил в итоге нападающий или нет. За эту задержку нужно было назначать пенальти.
Защитник начал держать Берга еще до штрафной, но сам фол произошел в штрафной. Тем самым Мевля помешал пробить нападающему по воротам.
По правилам игры, если игрок начинает держать другого футболиста до штрафной, а концовка фола происходит в штрафной – это 11-метровый штрафной удар», – сказал Федотов.
Главным арбитром встречи был Сергей Иванов.
Фото: скриншоты трансляции «Матч Премьер»
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