Агент Головина: «Саша – ведущий футболист «Монако», востребованный игрок в европейском футболе»

Олег Артемов, агент хавбека «Монако» , прокомментировал новый контракт своего клиента с клубом.

– Это абсолютно логичный и закономерный шаг. За то время, которое Саша находится в команде, он проделал огромный путь, превратившись в одного из лидеров .

Да, потребовалось определенное время на адаптацию, это нормально, но на сегодняшний день Александр Головин является ведущим футболистом клуба. Сейчас уже смело можно говорить, что это игрок, востребованный в европейском футболе. Не в одном и не в двух матчах он доказывал свой уровень и еще продолжает расти.

– Сложными ли были переговоры по новому контракту?

– Не сказал бы, что были какие-то серьезные проблемы. Наоборот, нам достаточно быстро удалось найти компромисс и прийти к общему знаменателю с руководством «Монако». Здесь нужно поблагодарить вице-президента и генерального директора клуба Олега Петрова за его профессиональный подход к переговорному процессу.

– Как отразится ситуация с коронавирусом?

– Это форс-мажор, тренировки в «Монако» отменены до 18 марта. Саша пока находится во Франции. Посмотрим как будет развиваться ситуация, – сказал Артемов.