«Зенит» установил рекорд РПЛ по количеству явных голевых моментов за матч

«Зенит» в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом» (7:1) установил рекорд первенства по количеству созданных явных голевых моментов.

По данным Opta, петербургский клуб в прошедшей игре создал 11 явных моментов, реализовав шесть из них.

Эпизод с первым голом Сердара Азмуна на 8-й минуте, согласно статистике Opta, не относится к явным голевым моментам.

Opta считает явным голевым моментом только ситуации, когда футболист объективно имеет шанс забить из выгодной позиции, например, выходя один на один с вратарем или пробивая с близкого расстояния при небольшом давлении со стороны обороняющейся команды.

Ранее рекорд также принадлежал «Зениту», который в сезоне-2014/15 в матче с «Торпедо» создал девять явных моментов и реализовал пять.

На третьем месте находится «Ростов», который в матче с «Волгой» в сезоне-2013/14 создал 9 явных моментов и реализовал 3.

«Зенит» раздавил «Урал» 7:1: Азмун загрузил три, забил даже Малком. Уральцы не побеждали Питер с 1991 года