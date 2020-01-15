Клопп о матчах без зрителей: «Если люди не на стадионах, они смотрят игру в компании в одной комнате. Не уверен, что лучше»

Главный тренер Юрген Клопп высказался на тему вспышки коронавируса.

«На прошлой неделе я сказал, что не думаю, что меня должны спрашивать об этом, но дело в другом. Я думаю, что есть вещи важнее футбола, и считаю, будто мы понимаем, что в данный момент все, что нам нужно, это время для поиска решения.

Как мы можем выиграть это время, избегая различных ситуаций? Я недостаточно осведомлен о том, насколько это поможет [матчи без зрителей], но проблема с играми заключается в том, что если люди не на стадионах, то они смотрят футбол в комнатах. Вероятно, в компании с кем-то. Я не уверен, что так будет лучше, если честно. Действительно так не считаю.

Но какое бы решение ни приняли, мы будем уважать его, потому что у всех нас есть семьи, родители, дети, друзья, которым мы желаем добра. Понятно, что мы примем это решение. Не знаю, в чем будет смысл, но когда я читаю это как обычный человек, думаю: «Так, некоторые люди думают, что это точно поможет, поэтому они принимают такое решение». Вот так вот», – сказал Клопп.

Коронавирус рушит сезон. Серию А остановили, во Франции, Испании, Германии и, возможно, России будут играть без зрителей